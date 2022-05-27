Греко-католицька Церква у Тернополі передала 7 автомобілів для ЗСУ

26 травня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив та передав 7 автомобілів (2 позашляховики та 5 реанімобілі) для потреб Збройних Сил України. Владика Василії окропив транспортні засобі святою водою та прочитав молитву благословення, а, відтак, побажав, щоб Бог під охороною завжди тримав ці автомобілі і кожен, хто їх використовуватиме, був збережений від всякої злої пригоди. Один реанімобіль отримає військово-медична служба у м. Гусятин, 4 інші безпосередньо будуть передані у 4 військові частини, 2 позашляховики будуть доставлені на передову найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба архиєпархії.

Фундаторам автомобілів стали: о. Марко-Ярослав Семеген, настоятелю собору Святої Софії у місті Римі, президент товариства «Свята Софія», о. Юліян Скасків, громада Різдва Христового м. Бреша (Італія), священники Зарваниці о. Володимир Топоровський та о. Тарас Вінницький, фундація «Покрова» (Італія), о. Михайло Бойко та парафія св. Архистратига Михаїла для українців м. Болонія (Італія).

Кир Василій дякував отцям, які є його вихованцями та закінчили Тернопільську семінарію, за допомогу та любов до України. Також висловив слова вдячності народному депутату Миколі Люшняку, який допомагав у вирішенні питань, пов’язаних із логістичною доставкою, о. Володимиру Фірману, о. Роману Дутчаку, водіям, які доставили автомобілі, працівникам ФГ «Зарваниця АГРО”, які безкоштовно здійснили техогляд і ремонт.

Насамкінець, високопреосвященний Василій підсумував, що Тернопільсько-Зборівська архиєпархія з ініціативи і сприяння священників та багатьох людей доброї волі станом на сьогодні уже передала 36 автомобілів та відправила поверх 700 тон гуманітарного вантажу на Схід України.