Програма USAID DOBRE допоможе 5 громадам Тернопільщини втілити проєкти пріоритетної послуги для мешканців

Визначити, яка послуга місцевого самоврядування найважливіша для мешканців, розробити її концепцію та втілити в життя за допомогою Програми USAID DOBRE – таку можливість отримали Вишнівецька, Шумська, Лановецька, Золотниківська та Підволочиські громади. Зокрема, в них відбулися збори мешканців у форматі «Світове кафе», де обговорили якість послуг у громаді та спробували визначити, які з них потребують вдосконалення.

Відповідність якості послуги потребам мешканців –дуже важливий показник для населення та органів місцевого самоврядування. Адже потреби людей відрізняються не тільки в громадах, а й навіть у різних населених пунктах однієї громади. Й органи місцевого самоврядування повинні враховувати це при плануванні своїх послуг.

Фахівці Програми USAID DOBRE допомогли громадам-партнеркам оцінити потреби мешканців у вдосконаленні місцевих послуг у форматі «Світове кафе» – тобто, обговорення в малих групах. Згодомпровели оцінку потреб за більш складною методикою, визначили пріоритети та розробили програми удосконалення послуг. Після цього кожна громада зможе отримати допомогу в розмірі 70 000 доларів від Програми USAID DOBRE на втілення проєктувдосконалення пріоритетної послуги.

— «Світові кафе» – це формат консультацій із громадськістю, який включає навчальну складову. Так громади можуть дізнатися про питання, які найбільше хвилюють жителів, та визначити потреби у вдосконаленні послуг місцевого самоврядування, – розповів експерт із послуг місцевого самоврядування Програми USAID DOBRE Олександр Муратов. – Загалом, оцінка таких потреб складається з аналізу статистичної інформації, інтерв’ю з посадовими особами та консультацій із громадськістю. Крім того, надалі до цього ми додаємо опитування лідерів громадської думки. Адже в кінцевому результаті потрібно отримати узгоджене рішення всіх зацікавлених сторін: мешканців громади, органу місцевого самоврядування, громадських активістів тощо. І, відштовхуючись від неї, формувати свої плани, стратегії та окремі проєкти. Таким чином ми спонукаємо громади розвивати соціальну згуртованість та запобігати внутрішнім конфліктам при прийнятті важливих для них рішень.

Послуги місцевого самоврядування – це переважно про витрати, а не заробіток. Якщо послуга фінансується із місцевого бюджету, значить жителі вже внесли плату за її надання своїми податками. Інша справа, що не завжди бюджетних коштів вистачає на задоволення всіх потреб та вимог мешканців, і тоді на допомогу приходять міжнародні організації. Програма USAID DOBRE запропонувала громадам розглянути їхню потребу у вдосконаленні послуг місцевого самоврядування в категоріях:

– комунальний блок (водопостачання та водовідведення, теплопостачання, управління багатоквартирними будинками та вивезення твердих побутових відходів);

– соціальний блок (адміністративні та соціальні, медичні послуги, підтримка внутрішньо переміщених осіб);

– послуги, які стосуються якості середовища (благоустрій, громадський транспорт, вуличне освітлення, пожежна охорона та громадська безпека);

– людський розвиток та дозвілля (освіта, культура та спорт).

Підволочиська та Шумська громади обрали своєю пріоритетною послугою благоустрій територій. Вишнівецька громада надала перевагу медичним послугам, Золотниківська – освітнім, а найактуальнішою для Лановецької громади визначилася послуга поводження із твердими побутовими відходами.

– Наші мешканці визначили, що важливим завданням для нас сьогодні є підготовка старшокласників до складання зовнішнього незалежного оцінювання, – каже голова Золотниківської громади Данило Бугай. – У нашій громаді є дві школи, де навчаються близько сотні учнів 9-11 класів. Але зараз там немає достатньої матеріальної бази і якісних умов, щоби діти змогли добре підготуватися до іспитів. Тому ми хочемо створити в кожній школі по чотири освітніх простори для занять із української мови та літератури, історії, математики й англійської, зробити в них ремонти, встановити сучасні меблі та наповнити комп’ютерною технікою і мультимедійним обладнанням. Такою навчальною базою зможуть користуватися й учні молодших класів.