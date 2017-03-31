У Тернополі спіймали двох злодіїв, які крали у людей телефони

Оперативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід двох крадіїв телефонів. Один зі зловмисників поцупив мобільний у свого знайомого, а інший вчинив крадіжку у медичному закладі.

До поліцейських надійшло повідомлення від 40-річного тернополянина про те, що на зупинці громадського транспорту його знайомий шляхом вільного доступу викрав мобільний телефон. Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявися раніше судимий 39-річний житель обласного центру. Чоловік у скоєному зізнався. Каже, чужий засіб зв’язку того ж дня здав до ломбарду, а виручені кошти витратив на власні потреби.

У ломбарді опинився і мобільний 55-річного тернополянина. Потерпілий на момент вчинення злочину перебував у лікарні. Там з палати й зник його засіб зв’язку. Оперативники встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 40-річний житель обласного центру. Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 КК. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів.