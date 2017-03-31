Сільський голова з Тернопільського району отримав диплом магістра

Гаї-Шевченківський сільський голова Богдан Брич здобув кваліфікацію магістра з менеджменту інноваційної діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. Про це сільський голова повідомив у соціальних мережах.

Нагадаємо, від 20 лютого ц.р. Богдан Брич — радник голови Тернопільської ОДА.

У листопаді 2013 р., після побиття студентів, Богдан Брич залишився на Майдані. Не усвідомлюючи, чим це може закінчитися, вирішив йти до кінця. 18 лютого 2014 р. був поранений, однак вижив дивом. Снайпер влучив у каску, яка розлетілась на друзки і застрягла у черепі. Після довгого лікування і реабілітації створив ГО «Майдан Тернопіль», об’єднавши навколо ідеї кілька десятків однодумців. Учорашні майданівці намагались реагувати на будь-які порушення з боку влади, скоординовували свої дії з іншими активістами Тернопільщини. Ще одним напрямком роботи ГО «Майдан Тернопіль» стала допомога армії. Якби не поранення, Богдан неодмінно служив би на Сході, за станом здоров’я залишалось тільки волонтерство.

До Дня Незалежності у 2014 р. у Гаях Шевченківських у Тернопільському районі з ініціативи Богдана Брича відкрили один з перших в Україні пам’ятників Небесній Сотні. Восени 2015 р. владу у селі Гаї Шевченківські Богданові Бричу довірило 63% односельців.