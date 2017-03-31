У Тернополі взялися за ремонт доріг

З початком сприятливих погодних умов у Тернополі розпочався поточний ремонт доріг. За цей час у місті відфрезеровано 11 тис. кв.м дорожнього покриття, з яких на 6 тис. кв.м. вже укладено нижній шар асфальтобетонного покриття. Верхній шар покриття буде вкладатися при сприятливих погодних умовах. Роботи з асфальтування інших ділянок тривають.

«Сьогодні комунальники проводять асфальтування на вулицях Коновальця-Бандери, а також на вул. Текстильна, – розповідає міський голова Сергій Надал. – А вже найближчими днями вони розпочнуть роботи на вул. Морозенка, вул. Курбаса, вул. Тарнавського, вул. В.Великого, вул. Стуса та вул. Корольова».

До слова, днями запланований спільний виїзд відділу технагляду міської ради та ТОВ «Техно-Буд-Центр», які визначать місця для виконання робіт методом холодного ресайтингу на пр. Злуки та вул. С.Бандери.