У Тернополі та трьох районах області можуть посилити карантинні заходи

Згідно з Постановою Кабміну, для введення адаптивного карантину показник інцидентності має не перевищувати 12 осіб на 100 тис. населення. Однак у Тернопільському районі цей показник складає 47,8, у місті Тернопіль – 24,9, у Збаразькому – 15, 9.

Тому на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА рекомендували місцевим комісіям ТЕБ НС посилити карантинні заходи у місті Тернопіль, Тернопільському, Збаразькому та Кременецькому районах.