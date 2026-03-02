За незаконну рубку 113 дерев Ланівці заплатять майже 2 млн грн шкоди

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Кременецької окружної прокуратури, який був поданий в інтересах держави через порушення природоохоронного законодавства. Суд постановив стягнути 1 802 969,60 грн шкоди, завданої незаконною рубкою лісу на території Лановецької міської ради.

Подія сталася в лісовому урочищі «Білозірка», розташованому поблизу села Білозірка Кременецького району. Під час перевірки, яку у 2024 році провела Державна екологічна інспекція у Тернопільській області, було зафіксовано незаконну рубку 113 дерев різних порід, зокрема сосни, дуба, граба, берези та черешні.

За підсумками розрахунків, шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу, склала понад 1,8 мільйона гривень. Оскільки особи, причетні до незаконної рубки, не були встановлені, обов’язок відшкодування збитків було покладено на орган місцевого самоврядування.

Суд повністю підтримав позовні вимоги прокуратури, і відповідні кошти підлягають стягненню до державного бюджету.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області й надалі здійснюватиме контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та вживатиме необхідних заходів для відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.