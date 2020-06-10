Мешканці столиці найчастіше підхоплюють коронавірус у громадському транспорті

Міський голова Києва радить не сідати у переповнені маршрутки і не нехтувати масками та рукавичками.

”Нагадаю, найбільше число заражень – це приблизно 34% відбуваються у громадському транспорті. Тому я звертаюсь до всіх киян: не заходьте у громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками, не сідайте у переповнену маршрутку”,- сказав Кличко під час онлайн прес-брифінгу.



Він нагадав, що дотримання норм безпеки в громадському транспорті контролює патрульна поліція. Штраф за порушення може бути від 17 тис. до 34 тис. грн. За комерційний транспорт відповідають власники маршруток, контролює дотримання норм в ньому поліція.

З 23 травня правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршруток за порушення ними регламентів безпеки.



