Віктор Овчарук: «Влада на Тернопільщині відкрита для співпраці щодо подальшого розвитку»

На Тернопільщину прибули дипломати, Надзвичайні та Повноважні посли, Генеральні та почесні консули іноземних держав в Україні. Офіційна зустріч керівництва області із високоповажними гостями розпочалася у Збаразькому замку.

Звертаючись до представників дипломатичних установ, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, зокрема, зазначив: «Щиро вдячний Вам за послідовну міжнародну підтримку України на шляху до європейської інтеграції. Ваші країни підтримували і продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а конкретними діями. Уведення санкцій проти Росії після анексії Криму та її засудження, допомога у розслідуванні авіакастрофи Боїнга М-Н17, ініціативи у створенні незалежних груп для спостереження на окупованих територіях, сприяння енергетичній незалежності від РФ, гуманітарна, фінансова та інша допомога, інформаційна підтримка – ось неповний перелік того, що засвідчує наявність повноцінних тісних дипломатичних стосунків та підкріплює проукраїнську позицію.

Ми хочемо домогтися миру, повернути контроль над своїми кордонами і далі розвиватись як суверенна і незалежна європейською держава тому, що Україна обрала європейські цінності: демократію, верховенство права, повагу до прав людини та її гідності. Ухвалення Європейським парламентом рішення про безвізовий режим для України ще один вагомий крок до європейської спільноти.

Водночас, для нас європейський вибір – це необхідність проведення реформ, які були б системними і глибокими.

Децентралізація стала найвідомішою та реальною реформою в Україні. Тернопільщина залишається лідером України по формуванню об’єднаних територіальних громад. Їх в області вже утворено 36, є ряд місцевих рад, які мають бажання приєднатися до вже утворених, що показали успішну роботу. У подальшому реформування буде зосереджуватись вже не на кількості створених громад, а на якості. Рано чи пізно державна підтримка об’єднаних громад, яку вони зараз отримують, закінчиться, тому потрібно підходити до формування громад з позиції того, наскільки вони будуть спроможними забезпечувати якісне надання послуг своїм мешканцям за рахунок власних надходжень, за рахунок власних бюджетів. Впевнений, такі наші кроки поліпшуватимуть інвестиційний клімат у краї, а наші новостворені громади готові до навчання та співпраці із закордонними партнерами.

Влада на Тернопільщині відкрита для співпраці щодо подальшого економічного та соціального розвитку регіону з усіма, хто бажає нашим людям добра, уміє вести бізнес. Ми також зацікавлені залучати в нашу область інвестиції з різних джерел і для цього у нас є великі перспективи та можливості.

Завтра, в рамках проведення Міжнародного інвестиційного форуму, буде презентовано нові інвестиційні пропозиції, проекти, наукові розробки, які можуть бути реалізовані вже в найближчій перс2пективі та зацікавлять представників українських та іноземних інвесторів.

Розраховуємо, що презентація економічного та інвестиційного потенціалу області сприятиме взаєморозумінню, обміну інформацією, «відкриттю» Тернопільщини як привабливого для інвестування регіону.

Окремо, сподіваємось на готовність МЗС України та представників дипломатичних установ іноземних країн, підтримувати ініціативи тернопільської влади з розширення міжнародного співробітництва регіону та надавати сприяння підприємцям області у виході на зовнішні ринки.

Я, як голова Тернопільської обласної ради, запевняю усіх інвесторів які працюють на Тернопільщині і тих, хто готовий внести свій фінансовий, технологічний та інтелектуальний вклад у розвиток регіону, що депутатський корпус обласної ради сприятиме такій діяльності.»