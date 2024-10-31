У Тернополі важко травмувалася дитина, катаючись на велосипеді

30 жовтня під час моніторингу засобів масової інформації правоохоронцями була виявлена публікація в одному з телеграм-каналів про те, що в парку Національного відродження лежить дитина без свідомості.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та ювенальні поліцейські. Потерпілий – 13 річний місцевий житель. Хлопчик отримав травми під час катання на велосипеді. За попередньою інформацією, він спускався доріжкою, призначеною для візків, колясок та велосипедів, але не впорався з керуванням. Втративши контроль, малолітній впав і вдарився головою об бетонні сходи, внаслідок чого знепритомнів. Хлопчика госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню. Наразі він перебуває у важкому стані. Поліцейські проводять перевірку.

Працівники поліції закликають батьків нагадувати дітям про правила безпечного катання на велосипеді. Спуски на високій швидкості, особливо на паркових доріжках із перешкодами, можуть становити значну небезпеку. Важливо завжди дотримуватися швидкісних обмежень, використовувати захисне спорядження, зокрема шоломи, і контролювати ситуацію на дорозі.