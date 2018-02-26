3 березня у Тернополі відбудеться молитва за припинення абортів в Україні.

Проблема абортів в Україні, як і у світі, набирає глобальних обсягів. Дбати про права ненароджених – одне із першочергових завдань як свідомого християнина, так і громадянина. Тому Церква не може стояти осторонь. День пам’яті абортованих дітей – це нагода ще раз кожному задуматись над мірою своєї відповідальності за тих, кому не дозволяють народитися.

Згідно Постанов Сорок шостої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ, яка відбувалася 13-14 вересня 2009 року у Львів-Брюховичі, було затверджено «Програму протидії абортам в Україні». Серед заходів, передбачених програмою, є запровадження в нашій Церкві Дня пам’яті абортованих дітей. Цей день відзначається щороку у другу суботу Великого посту. Цього року цей день припадає на 3 березня.

Щоб долучитись до вшанування цього дня, варто помолитись запропоновані молитви або ж приватно у намірі тих сердечок, які б могли битись сьогодні. Серед них могли бути великі і знакові люди свого часу. Помолитись також за батьків, які допустились прикрої помилки, про їх навернення і душевний мир.

Молитва за абортованих дітей

Небесний Отче, Ти дав нам дар свободи, щоб ми любили і ходили Твоїми дорогами і за Твоїми заповідями. Деякі батьки роблять вибір надуживати цією свободою, знищуючи дар життя, який Ти дав їхнім нащадкам. Просимо, прости тим, хто нищить людське життя, абортуючи ненароджених дітей. Дай цим ненародженим дітям можливість насолоджуватись Тобою у вічності, якщо це згідне з Твоїми постановами. Допоможи мені бути солідарним з Твоїми малими, пам’ятаючи в серці про Твої слова: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших — ви мені зробили» (Мт. 25:40). Тому дозволь мені сьогодні, Отче, духовно усиновити ненароджену дитину і жертвувати свої молитви, працю, радощі й страждання за цю малу дитинку, щоб вона могла народитися і жити для Твоєї більшої слави. Ми молимось про це в імя Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва за припинення абортів

Господи Боже, я дякую Тобі сьогодні за дар мого життя і за життя всіх моїх братів та сестер. Знаю, що ніщо так не нищить життя, як аборти. Сьогодні я радію, що Ти знищив смерть через воскресіння Твого Сина. Я готовий зробити все, що від мене залежить, щоб припинити аборти. Сьогодні я посвячуюся ніколи не мовчати, ніколи не бути пасивним, ніколи не забувати про ненароджених. Я посвячуюся бути активним у русі «За життя» і ніколи не припиняти захищати життя, поки мої брати і сестри не будуть у безпеці, а наш народ не стане знову народом зі свободою і справедливістю не лише для деяких, але для всіх. Амінь.