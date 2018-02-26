У Бережанах тривають зйомки фільму «Червоний. Без лінії фронту»

У Бережанах тривають зйомки сцен фільму «Червоний. Без лінії фронту» за сценарієм Андрія Кокотюхи.

Кінострічка створюється продюсерським центром «Інсайтмедіа», Тернопільською фільмкомісією, продюсерською компанією Романа Микитюка, за участі Одеської кіностудії та за підтримки Державного агентства України з питань кіно, – повідомляє Бережанська міська рада.

Режисером фільму є Заза Буадзе, оператором – Олександр Земляний, художником-постановником – Ольга Світлична.

Заза Буадзе зазначив, що з акторів першого фільму до нової частини триквелу перейшло двоє акторів – Микола Береза («Червоний») та Олег Стефан («Ворон»). До зйомок залучають чимало дебютантів.

Приємно відзначити, що бережанці, які пройшли попередній кастинг, також взяли активну участь у зйомках стрічки.

До слова, у неділю, 25 лютого, у приміщенні НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут» відбулася зустріч бережанської громадськості з письменником Андрієм Кокотюхою, під час якої митець розповів про свій творчий доробок. Особливу увагу було звернено на роман «Червоний. Боротьба, яка триває досі» та обговорено сюжети фільму «Червоний. Без лінії фронту», зйомки якого розпочато на території нашого міста.

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