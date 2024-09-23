Нардеп з Тернополя скоїв смертельне ДТП. Хто затягує розслідування?

Про затягування розслідування смертельної ДТП за участі нардепа Гевка йдеться на сторінці КП «Тернопільоблвідкат» .

ДБР досі не передало до суду справу про смертельне ДТП за участі народного депутата від партії “Слуга народу” Володимира Гевка.

Нагадаємо, аварія сталася 19 березня 2023 року у селі Червоне Золочівського району Львівської області. На автодорозі “Тернопіль – Львів – Рава-Руська” депутат збив пішохода. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Варто зазначити, що це не перше порушення правил дорожнього руху нардепом Гевком.

Як свідчать судові реєстри (https://reyestr.court.gov.ua/Review/98438670), у 2021 році Тернопільський міськрайонний суд вже притягував його до адміністративної відповідальності за ДТП. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.

Однак, навіть після смертельної аварії водійське посвідчення Гевка не було анульовано. Він продовжує керувати автомобілем, незважаючи на трагічні наслідки своєї недбалості.

Чому ж розслідування цієї справи затягується? Це питання залишається відкритим і викликає серйозні запитання до правоохоронних органів. Чи є якісь об’єктивні причини для такого тривалого процесу, або ж це черговий приклад селективного правосуддя в Україні?

Громадськість вимагає справедливого розслідування цієї справи та покарання винного. Смерть невинної людини не може залишитися безкарною.