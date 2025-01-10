У Тернополі з реабілітаційного центру втекли двоє дівчат

Двоє дівчат втекли із закладу соціально-психологічної реабілітації! Таке повідомлення пізно ввечері 9 січня отримали всі наряди поліції Тернополя. Негайно долучилися до пошуків і поліцейські охорони. За пів години їм вдалося знайти юних втікачок і повернути вихователям.

В орієнтуванні були зазначені прикмети дівчат, особливості зовнішнього вигляду, номери телефонів і мікрорайон, де вони могли перебувати. Заявниця – помічниця вихователя, наголосила, що раніше її підопічні вже намагалися втекти.

На щастя, цього разу пригодам дівчатам завадили поліцейські охорони. В іншому разі все могло б закінчитися гірше, адже небезпек для дітей поза межами закладу чимало.

Його працівники висловлюють щиру подяку правоохоронцям за швидке реагування, професіоналізм та уважність. Завдяки їхній оперативній роботі вдалося уникнути непередбачуваних наслідків.

Будьмо відповідальними й уважними у ставленні до дітей і пам’ятаймо, що поліція охорони цілодобово на зв’язку за номером 9899.