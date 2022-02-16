У Тернополі відзначили День єднання (фото)

Сьогодні Тернопільська область разом з усією Україною вперше відзначає нове свято – День єднання.

Під час святкування на всіх будинках та спорудах підняли державні прапори, а громадянам до одягу прикріпили жовто-блакитні стрічки.

В парку Топільче у Тернополі відбулось урочисте шикування силових структур. О 10:00 сотні тернополян виконали гімн України. Найбільший державний прапор Тернопільщини підняв старший солдат БОХНЯК Михайло Богданович — доброволець, який з 2014 року і по сьогодні захищає нашу Батьківщину в лавах Збройних Сил України.

Спільний молебень здійснили священнослужителі різних конфесій, люди молились за наших військових і мир в Україні.

Джерело: Тернопільська ОДА





















































