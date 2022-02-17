«Українці, які хочуть захищати країну в лавах тероборони, не мають витрачати кілька днів на збір довідок», – «УДАР Віталія Кличка»  

Максимально спростити процедуру вступу до територіальної оборони по всій країні за прикладом Києва.

З таким закликом до керівництва держави звертається партія «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці переконані, що в умовах загрози повномасштабного вторгнення підписання контракту резервіста має відбуватися максимально швидко та за принципом «єдиного вікна». Такий механізм вже застосували у столиці, де відкрився перший рекрутинговий центр територіальної оборони, а також готується до відкриття другий такий центр.

– Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо сьогодні вона – складна і розтягнута в часі. Доброволець повинен кілька днів тільки довідки збирати та ходити до військкомату. Ми ж створюємо «єдине вікно». Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик, – заявив лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко.

У партії зазначили, що для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами у Києві створена гаряча лінія КМДА. Кожен охочий може звернутися за номером: 063 651 44 46.

В «УДАРі Віталія Кличка» переконані, що такий досвід Києва потрібно негайно поширити на всю країну, оскільки зараз бюрократичні перепони стали на заваді формуванню укомплектованих та боєздатних підрозділів військ.

– Українці, які висловили бажання захищати країну в лавах тероборони, не мають витрачати кілька днів на збір довідок та ходіння по різних інстанціях. Все має відбуватися в одному місці, швидко і зручно для людей, – підсумували в «УДАРі Віталія Кличка».