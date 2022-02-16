В парку «Топільче» тернопільський фотограф зафіксував рідкісного птаха

Тернополянин Олександр Гриців сфотографував незвичного птаха у місцевому парку Топільче». На знимку потрапив рибалочка блакитний – рідкісний птах із жовто-блакитним пір’ям.

На пернатого фотограф полював з камерою декілька годин. Дізнався про нього від місцевих рибалок, які неодноразово його бачили у Тернополі та околицях.

Фото, яке чоловік розмістив у соцмережі, отримало сотні вподобань. Користувачі захоплюються розкішним птахом у патріотичних кольорах. Олександр Гриців зазначає, що дуже радий дарувати людям позитивні емоції.

Олександр працює технічним редактором у видавництві. Фотографією займається уже багато років, проте птахів знімає останніх півтора року, відколи як у нього з’явилося професійне обладнання. На старенькому, але справному автомобілі, мандрує по усій Тернопільській області, вишукуючи цікавих птахів. Каже, що найбільше йому подобається знімати щось неординарне, цікаве, таке чого не так багато всюди.

У неділю, 13 лютого Олександр хотів сфотографувати крупним планом снігура, якого не вдалося відзняти раніше. Однак не знайшовши його, розчарований тернополянин пішов ближче до води, аби познімати водоплавних птиць.

– Подумав: а може й рибалочку побачу, та навряд чи… Я два рази повертався на те місце. Спочатку був у «Топільче» , потім поїхав у парк «Здоров’я», потім знову повернувся в гідропарк. Вже під кінець моєї прогулянки, біля річки з болотистою місцевістю та комишем, помітив, що прилетів синьо-жовтий птах і я зрозумів що це він – рибалочка блакитний! – розповідає птахолюб.

Про те, що цей птах є в Тернополі, Олександр дізнався від знайомих. Часто ходив на його пошуки, адже цього птаха бачили біля каналу, який веде до “Водної арени”, пізніше – рибалки спостерігали за ним у Чернихівцях Тернопільського району. Цей птах називається рибалочкою, бо харчується невеличкою рибою – мальком. Розміром він трішки більший за горобця. Загалом таких птахів небагато, вони під загрозою зникнення.

– Я був під враженням! Затамував подих, коли побачив цього птаха. Від хвилювання аж важко було втримати техніку, бракувало повітря від здивування, – із захватом ділиться чоловік.

Окрім рибалочки у колекції фотографа є світлини не менш красивих та цікавих птахів. До прикладу, очеретяного луня, який несе впійману мишу, а також сірі чаплі, сойки, лебеді, сови, дрозди, очеретянки, зяблики, синички, снігурі. Олександр Гриців сподівається, що у майбутньому його світлини птахів будуть використані у календарях, книгах, підручниках.

Джерело: Терен



