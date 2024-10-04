У Тернополі вночі затримали дрифтера “під “шафе

Сьогодні вночі, близько 1-ї години, патрульні отримали орієнтування на автомобіль BMW, водій якого розганявся та виконував небезпечні маневри, зокрема дрифт на Збаразькому кільці.

Ми одразу розпочали пошуки транспортного засобу, і за кілька хвилин зупинили автомобіль на вулиці Іллі Рєпіна. Під час зупинки водій вийшов з автомобіля та намагався втекти, проте патрульні швидко його наздогнали.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, але громадянин відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законодавством порядку.

Інспектори склали на 28-річного порушника адміністративні матеріали: за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП; за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили громадянина від керування автомобілем.

Дрифтувати на автодорогах та в людних місцях — дуже небезпечно не тільки для керманича, а й для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю водія. Особливо, коли дорожнє покриття — слизьке.

Будьте уважні та обережні