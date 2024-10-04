У Тернополі затримали серійного злодія

Шахрайство та крадіжки – основні способи заробітків для 26-річного жителя Тернополя. Чоловіка уже неодноразово притягували до відповідальності за майнові злочини.

Оперативники Тернопільського районного відділення поліції встановили, що тернополянин причетний ще до кількох шахрайств та викрадення коштів.

До поліції із заявою звернувся житель обласного центру. Він повідомив, що ще у червні близько 13:00 до нього на території залізничного вокзалу підійшов невідомий і попросив телефон, аби зателефонувати рідним. Коли мобільний опинився в його руках, зловмисник втік, а потерпілий оцінив свої збитки в майже 16 тисяч гривень.

За аналогічною схемою втратив засіб зв’язку, але вже у серпні, уродженець Тернопільського району. Проте крадіжкою телефону не обійшлося. Фігурант отримав доступ до його банківського мобільного додатку. Невідомий тричі розраховувався грошима потерпілого, перекидав їх на інші електронні гаманці та знімав. За три дні крадій витратив понад 10 тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу, причетну до протиправного. Це – житель Тернополя. Крадене він здавав у ломбард. Наразі чоловік перебуває під вартою за злочини, вчинені раніше.

Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 190 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.