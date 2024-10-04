Правоохоронець з Тернопільщини організував нелегальний трафіку для військовозобов’язаних

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Повідомляє Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений разом зі спільниками за 24 тисячі доларів США тричі намагався влаштувати для двох військовозобов’язаних нелегальну подорож до країн ЄС.

Спершу переправник наказав «клієнтам» прибути до Чернівців, через місяць у Закарпаття, а наостанок – до Одеси. Саме там їх зустрів його помічник, провіз повз блокпости, доставив до відправного пункту та наказав чекати ще одного свого «колегу». Останній мав вказати їм подальший напрямок руху через болотяну місцевість.

Однак ухилянти злякались та відмовились від такого маршруту, а свої гроші вимагали повернути назад.

Саме під час повернення частини коштів у розмірі 15 тис доларів США, правоохоронця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі розслідування щодо двох інших учасників злочинної схеми триває.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ та спільно з поліцією.

Довідково: санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.