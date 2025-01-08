На Тернопільщині сталися дві ДТП

Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільської області 7 січня.

Про аварію неподалік села Староміщина Підволочиської територіальної громади на спецлінію “102” повідомила місцева жителька. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2107 на слизькій дорозі не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем марки Opel Astra.

У результаті удару до лікарні в травматологічне відділення доправили кермувальника ВАЗу. Отримала тілесні ушкодження й пасажирка з іншого авто, але вона від госпіталізації відмовилася.

О 18:30 на перехресті сіл Біла та Чистилів не розминулися два транспортних засоби. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Hyundai, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечному русі та врізався в Subaru Outback, який рухався головною трасою.

Травми в результаті удару отримав водій та пасажирка Hyundai, а також пасажир з іншого авто. Їм усім надали меддопомогу без госпіталізації.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють слідчі поліції.