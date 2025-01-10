У Тернополі водоканалівці витягли з-під землі ріпк

🙀Водоканалівці витягли з-під землі ріпку. Майже як у казці. Не вірите — то перегляньте фото. Адже на світлинах, очевидно, рештки торішнього врожаю, які спричинили затор у каналізаційній мережі, повідомляють у КП.

😐Утім ситуація вийшла не такою кумедною, як в українській народній казці. Фахівці відділу каналізаційних мереж працювали власними силами. Для очищення каналізаційної мережі від засмічення на допомогу не кликали ні Діда, ні Баби, ні внучки Марушки. І, зрештою, видобули з зовнішньої (вуличної) каналізації оті злощасні кореняки з землею.

📈На жаль, проблема заторів у каналізації залишається актуальною. Так, за 2024 рік працівники «Тернопільводоканалу» прочистили понад 2800 заторів каналізації.

‼️Тому водоканалівці вкотре наголошують: каналізація — не сміттєзвалище. Рештки їжі, засоби гігієни, ганчірки та інший непотріб треба викидати у смітник, а не в унітаз, раковину чи каналізаційний колодязь. А єдине, що можна безпроблемно змивати в унітаз — туалетний папір (але не пів рулону одразу).

📍Бездумно викидаючи мотлох у каналізаційну систему, ви створюєте проблеми для містян і комунальників, зокрема ускладнюєте роботу каналізаційних насосних станцій і каналізаційних очисних споруд.