У Тернополі не розминулися автомобіль та електровелосипед

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянина 1983 року народження. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Аварія трапилася 9 січня близько 6 ранку. За попередньою інформацією, водій автомобіля Kia Niro, рухаючись проспектом Злуки, почав здійснювати маневр повороту ліворуч. Він виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з електровелосипедом Discovery. Поліцію та швидку одразу викликав кермувальник авто.

У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.