15:46 | 22.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Новини Тернополя.

Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Сергій Пазінський з Тернопільщини

Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу наш земляк Пазінський Сергій Володимирович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2025. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!

