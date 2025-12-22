Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Сергій Пазінський з Тернопільщини

Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу наш земляк Пазінський Сергій Володимирович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2025. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.



Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!