Новини Тернополя 

У Тернополі впродовж вихідних інспектори оштрафували 10 водіїв напідпитку

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Патрульні поліцейські продовжують виявляти нетверезих водіїв. Так, упродовж вихідних інспектори оштрафували 10 водіїв напідпитку.

Управління патрульної поліції Тернополя наголошує: наслідки алкогольного сп`яніння дуже небезпечні, коли ви за кермом. Вони, зокрема, виявляються в порушенні координації рухів, погіршенні почуття рівноваги, втраті орієнтації у просторі, зниженні пам’яті та уваги, погіршенні кмітливості та логічного мислення, зниженні слуху.

Найбільш високі ризики аварій в дорожньому русі за участю нетверезих водіїв механічних транспортних засобів, коли швидкість і сила гальмування великі. Пияцтво за кермом – це злочин. Але все-таки не можна обмежити дорожні нещастя від алкоголю тільки пияцтвом за кермом. Вони стосуються також пішоходів і велосипедистів, що знаходяться в стані сп’яніння.

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