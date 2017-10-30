169 мільйонів гривень коштуватиме місту ремонт Гаївського мосту. Тендер вже проведено. Однак, коли розпочнуться ремонтні роботи, невідомо. Натомість, вже більше року дорожники рятують єдиний можливий проїзд для вантажівок через Тернопільщину.

Дорога Р-41 обхід Тернополя (від «Подолян» через Тернопіль – Броди і до траси Тернопіль – Львів) має протяжність 14,5 км і є єдиною на даний момент можливістю для водіїв великогабаритного транспорту перетнути область і з Півночі на Південь, і з Заходу на Схід, адже вже понад рік Гаївський міст закритий для вантажівок. Раніше транспортне навантаження на об’їзну розподілялося рівномірно. Сьогодні весь трафік прийняла на себе дорога Р-41. Як можна зрозуміти з індексу дороги, вона районного значення і не пристосована для прийому великої кількості автотранспорту, тому дорожнє покриття руйнувалося і провалювалося. Була навіть загроза перекриття траси Р-41, що фактично означало б припинення руху через Тернопільську область.

Та на щастя, Служба автомобільних доріг вчасно зреагувала на ситуацію і вдалося втримати покриття, підремонтувати його, і нині проблема вже не така гостра.

У Службі автомомбільних доріг також повідомили, що у пропозиціях до плану ремонту на 2018 рік є капітальне відновлення траси Р-41 обхід Тернополя, яка є важливим сполучним пунктом міжнародного коридору GO highway.

Поділіться:









