У Тернополі з початку року зафіксовано 32 ДТП за участю водіїв електросамокатів і скутерів!

З початку 2025 року тернопільські поліцейські зареєстрували 32 дорожньо-транспортні пригоди за участю водіїв двоколісних електричних транспортних засобів, зокрема електросамокатів та електроскутерів. Внаслідок цих аварій 21 особа отримала травми.

Останнім часом на території Тернополя поліція отримує численні скарги на порушення водіями електросамокатів правил дорожнього руху, зокрема щодо руху в невстановлених місцях, що призводить до створення аварійних ситуацій. Для запобігання подібним інцидентам, поліцейські спільно з муніципальною інспекцією проводять профілактичні бесіди з кермувальниками двоколісних електричних засобів, наголошуючи на необхідності дотримання правил дорожнього руху.

Особливу небезпеку, за словами інспектора сектору реагування патрульної поліції Тернопільського райуправління Андрія Петрука, створюють водії електросамокатів у нічний час, коли вони не мають розпізнавальних знаків і рухаються по неосвітлених ділянках доріг. Це значно збільшує ризик ДТП.

Згідно з правилами, водії електросамокатів і електроскутерів є повноцінними учасниками дорожнього руху. Вони повинні пересуватися лише у спеціально визначених для цього місцях, не перевищуючи швидкість 20 км/год. Важливо також подбати про власну безпеку: носити шолом, використовувати світловідбивні елементи або вмикати світло в темну пору доби.

“Електросамокат повинен бути оснащений світловими поворотами та звуковими сигналами. Вночі він зобов’язаний мати ліхтар або відповідні фари, а водій — рухатись у захисному шоломі”, — зазначив начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів.

Всього з початку року на порушників було складено 25 адміністративних матеріалів, з яких 14 — за керування у стані сп’яніння. Поліцейські наголошують на важливості дотримання правил дорожнього руху, оскільки лише така поведінка на дорозі допомагає уникнути аварій та зберегти життя і здоров’я всіх учасників руху.