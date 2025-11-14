Тернопіль: п’яний водій знову за кермом — результат тесту в 14 разів перевищує норму алкоголю

Сьогодні патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що номерні знаки на автомобілі не належать цьому транспортному засобу. Крім того, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,85 проміле.

На порушника склали адміністративні матеріали:

постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення правил використання номерних знаків) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Відомо, що впродовж останніх днів на чоловіка вже двічі складали адміністративні матеріали за керування у стані сп’яніння.

Тож автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Рішення у справі прийматиме суд.