Тернопіль: п’яний водій знову за кермом — результат тесту в 14 разів перевищує норму алкоголю

Патрульна поліція Тернопільської області виявила нетверезого кермувальника: результат огляду перевищив норму у понад 14 разів

Сьогодні патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що номерні знаки на автомобілі не належать цьому транспортному засобу. Крім того, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,85 проміле.
На порушника склали адміністративні матеріали:
📌 постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення правил використання номерних знаків) КУпАП;
📌 протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Відомо, що впродовж останніх днів на чоловіка вже двічі складали адміністративні матеріали за керування у стані сп’яніння.
✅ Тож автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Рішення у справі прийматиме суд.

Будьте відповідальними за кермом!

