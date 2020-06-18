У Тернополі започатковано особливий флешмоб

Флешмобом у Тернополі вирішити відзначити Всесвітній тиждень подяки домашнім улюбленцям.

Із 7 по 14 червня файномістяни в соцмережах ділилися фото зі своїми домашніми улюбленцями та історіями про них під хештегами #мій_домашній_улюбленець, #happу_animals_Тернопіль. Організаторка акції – засновниця вже популярної групи “Happу animals Тернопіль”, просвітянка, мультиплікаторка Олена Мудра.

“Діліться світлинами й історіями, нехай про ваших котиків, песиків, рибок, хом’ячків, кроликів, папужок, черепах… одне слово домашніх улюбленців дізнаються всі, – запрошує. – Нехай ваша щаслива родина стане прикладом для інших! Адже, цілком ймовірно, що ваші щирі фото й слова надихнуть інших, і вони приймуть в сім’ю, приміром, чотирилапого хвостатого чи хвостатого й вусатого безхатька!”

У самої Олени є кицька Бася, котру син, тоді першокласник, придбав за 10 грн., назбираних у копілці.

“Найніжніше створіння, жодної царапини, нічого не кидає лапками вниз – все старанно обходить, любить сидіти на шафі та біля вікна на лоджії, – оповідає тернополянка. – Любить ласку, гріє ніжки бабусі й мені, розуміє все без слів… Подібна на кішок породи “Маскарадна”, але походить з двору по вул. Самчука. Бася – дуже креативна, товаришує з папужкою і навіть навчила його м’явкати, тож інколи плутаємо їх (Сміється. – Авт.). Чистюля з чистюль, хоч має великий страх перед водою…”

А вашого улюбленця як звати? Напишіть про нього чи неї, зворохобте тих, хто й досі без домашнього улюбленця!



