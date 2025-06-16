Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль: є загиблі та поранені

Іранські ракети влучили в кілька будівель у центральних районах Ізраїлю, внаслідок чого загинули троє осіб, ще 67 зазнали поранень.

Іран випустив майже 40 ракет, які вразили щонайменше дві будівлі в різних районах Ізраїлю.

Згідно з інформацією, 67 людей було доставлено до лікарень з чотирьох місць ураження балістичних ракет. Серед них жінка близько 30 років у важкому стані, шість осіб отримали поранення середньої тяжкості та 60 осіб отримали легкі поранення.

Щонайменше троє людей загинули внаслідок ударів ракет.

Джерело: The Times of Israel