Шукають ректора для Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Конкурс на заміщення вакантної посади оголошено Тернопільською обласною радою.



Розпорядження про оголошення конкурсу на керівну посаду датоване 20 травня. Документи прийматимуть впродовж двох місяців.

Згідно процедури, серед претендентів проведуть вибори. Вони мають відбутися не пізніше ніж за 30 днів після закінчення строку подачі документів. Найімовірніше, новий ректор Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії почне працювати вже з нового навчального року.

Додамо, що до цього академію впродовж багатьох років очолював Афанасій Ломакович.