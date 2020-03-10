Директор фірми, яка обслуговує валідатори в Тернополі, вже встиг заробити на дорогий автопарк

Завдяки системі youcontrol.com.ua – Ю-Контрол нам стало відомо, що на початку цього року директор ТОВ “Системний зв’язок” Віталій Васильків придбав елітний електрокар Tesla Model S 2018 року випуску. Ринкова вартість такого авто становить понад 1,6 млн. грн. Також за час співпраці з місцевою владою Віталій Васильків придбав мотоцикл BMW R 1200GS 2017 року випуску (ринкова вартість близько 17 500 доларів) та автомобіль Chevrolet Volt 2013 року випуску (ринкова вартість від 13 000 доларів).

Нагадаємо, що оператора електронних систем було відібрано без проведення тендеру два роки тому та встановлено необґрунтовану винагороду у розмірі 5% від всіх транзакцій при оплаті проїзними квитками тривалого користування «Електронний квиток» та «Карта Тернополянина». Кожного дня ТОВ “Системний зв’язок” отримує надприбутки з кишень тернополян.

Півтора року тому міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що громадський транспорт в Тернополі опинився на межі існування і тому необхідно підняти тарифи на проїзд до 9 грн, водночас отримував одну з найвищих зарплат серед мерів обласних центрів, детальніше тут https://bit.ly/39BYJrG

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