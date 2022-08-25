У Тернополі засудили солдата, який на 2 місяці втік з військової частини

У Тернопільській області до 2 років іспитового терміну засудили солдата, який на понад два місяці втік з військової частини.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

За даними слідства, військовий з Одещини проходив службу у Тернополі. Він 2 травня самовільно покинув військову частину та повернувся туди лише 19 липня.

Військовий свою провину визнав та розкаявся. Чоловіка засудили до 2 років іспитового терміну.