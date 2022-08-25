15:57 | 25.08.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі засудили солдата, який на 2 місяці втік з військової частини

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У Тернопільській області до 2 років іспитового терміну засудили солдата, який на понад два місяці втік з військової частини. 

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події

За даними слідства, військовий з Одещини проходив службу у Тернополі. Він 2 травня самовільно покинув військову частину та повернувся туди лише 19 липня. 

Військовий свою провину визнав та розкаявся. Чоловіка засудили до 2 років іспитового терміну. 

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