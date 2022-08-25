У Тернополі триває благодійний розпродаж колекції намиста: кошти віддадуть родинам захисників «Азовсталі»

Більша частина колекції тернополянки Софії Дольної ще в продажі. Прикраси можна придбати через соцмережі

Четверту благодійну барахолку провели у Тернополі 21 червня. На ній Софія Дольна виставила на продаж свою колекцію намиста, яку збирала понад 10 років. За прикраси жінці вдалося вторгувати 5 тис. 300 грн, які підуть на допомогу родинам захисників “Азовсталі”.

Але далеко не всі прикраси продані, мабуть, лише четверта частина. Коли буде наступна барахолка, поки невідомо. Решту колекції зараз у засновниці цієї події Надії Ротман. У неї можна придбати прикраси через соцмережі, – розповіла Терену Софія Дольна.

До слова, на четвертій благодійній барахолці у Тернополі вдалося зібрати 15 тис. 553 грн.

Поки що це найуспішніша барахолка. Цього разу всі кошти передамо родинам захисників «Азовсталі». До четвертої благодійної барахолки долучилися і діти. Вони продавали смаколики, власноруч зроблені браслети, брошки, брелоки і навіть танцювали, – розповіла організаторка події Надія Ротман.

Наступний захід Надія Ротман анонсувала на вересень.