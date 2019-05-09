Парадоксальна ситуація на Тернопільщині: будинки мають міські поштові адреси, але земля під ними – села

Днями міський голова Чорткова Володимир Шматько та секретар міськради Ярослав Дзиндра, який є депутатом з даного округу, зустрілись з мешканцями мікрорайону Синяково (їх зібралось близько двох сотень), обговоривши найбільш нагальні питання, які цікавлять людей.

Міський голова розповів, що зараз активно розробляється новий Генеральний план Чорткова, який має на меті визначити напрямки розвитку міста на подальші роки. Проблема полягає у тому, що місто динамічно розвивається, але досі існує у своїх старих межах. Для прикладу, вул. Бердо – це Чортків, але земля Росохацької сільської ради; схожа ситуація і на вул. Золотарка, де Білівські землі; те саме і з мікрорайоном Синяково, землі якого належать селу Угринь (тепер – Заводська ОТГ).

«Старий кордон» проходить фактично по вулиці Копичинецькій, тож все Синяково виходить за межами міста. І хоч колишнє село Синяково приєдналося до Чорткова ще 1 квітня 1930 року, земельні питання досі не врегульовані. Відтак виходить парадоксальна ситуація – будинки мають чортківські поштові адреси, але земля під ними – села Угринь.

Проблема почала загострюватись, коли у 2015 році смт Заводське та село Угринь утворили Заводську селищну об’єднану територіальну громаду. Тоді новоутворена громада з метою наповнення бюджету почала робити свій проект встановлення меж, заходячи на території та будівлі, котрі мають чортківську прописку: зокрема автозаправну станцію, ресторан, чимало вулиць, ставок тощо.

Тож міський голова з громадою мікрорайону Синяково обговорили намір спільно звернутись до Заводської ОТГ з проханням погодити нову проектну межу міста, враховуючи вулиці, котрі мають чортківські поштові адреси. Заводська громада повинна рішенням сесії передати ці землі у межі міста Чорткова. Громада мікрорайону підтримала таку ініціативу, одностайно задекларувавши бажання залишитись мешканцями Чорткова. Лише за день занепокоєні ситуацією люди зібрали понад 350 підписів для підтвердження свого рішення.

Володимир Шматько також обговорив із громадою перспективи переходу міста на планово-подвірну систему збору твердих побутових відходів. Згідно з нею, кожен власник приватного будинку повинен закупити особистий контейнер для сміття, який знаходитиметься у нього на подвір’ї. Поки що на індивідуальні сміттєві баки переходять мешканці приватного сектору поруч з «Околицею».

Сміттєвози забиратимуть тверді побутові відходи з баків в залежності від їх накопичення. Відповідно люди платитимуть лише за той об’єм сміття, котрий вони продукують. Для прикладу, якщо 120 літрів сміття забиратимуть раз у тиждень, то ціна за таку послугу становитиме 69,30 грн в місяць. Якщо ж ви забажаєте сортувати відходи, котрі йдуть на вторинну переробку, а це папір, скло – то просто покладіть їх в окремий пакет поруч із баком, їх безкоштовно заберуть у день вивезення.

Також наразі розробляється положення про вивезення негабаритних відходів. Придбавши талон у КП «Чортківський ККП», чортківчани зможуть легально позбутись відходів будівельних матеріалів, старих меблів, сухого листя та деревини. Після того комунальники, згідно з розробленим графіком, вивезуть ваші відходи на місце утилізації.

Поспілкувавшись з громадою мікрорайону, міський голова дав доручення комунальникам провести освітлення на вул. Стефаника (поруч із церквою святого архангела Михаїла), а також защебенювати вулиці Орлика, Тарнавського, Сингаївського, Довженка, Байди Вишнівецького та Полуботка. Окрім того, у бюджеті міста передбачено 600 тис. грн на асфальтування ділянки дороги на перетині вулиці Нова та Сірка.