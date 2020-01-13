У Тернополі затримали чоловіка, який стріляв у магазині

Двоє мешканців обласного центру з’ясовували відносини у магазині. Гучний конфлікт завершився у поліцейському відділі.

Тривожне повідомлення надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції від працівника одного з торгових закладів міста. Жінка схвильовано розповіла, що в магазині стріляють.

На виклик негайно виїхала слідча-оперативна група. Як стало відомо, двоє товаришів почали конфліктувати у крамниці, словесна сварка переросла в шарпанину і один з учасників, аби заспокоїти свого опонента, витяг з кишені зброю та вистрілив вгору. Як наслідок – переляк усього персоналу і відвідувачів, припинення роботи магазину та виклик поліції.

Зброю, ззовні схожу на шумову, правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Її власнику доведеться відповісти за хуліганські дії згідно статті 296 ККУ (хуліганство). Тривають слідчі дії.





