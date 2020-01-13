Тетяна Ящук розмальовує шумчанам футболки та екосумки

Цікаве захоплення відкрила для себе мешканка Брикова на Шумщині Тетяна Ящук. Вона розмальовує футболки та екосумки.

Щоб дізнатися, легко це чи ні, попросила Таню провести мені майстер-клас. А тематику не довелося довго шукати – давно виношували у редакції ідею створити футболки з логотипом «Новин Шумщини».

Але чекали того часу, коли запустимо власний сайт – і щоб і це відобразити. І диво сталося – ми добре попрацювали, і маємо тепер два медіапроєкти – газету і сайт. Тому зустрічаюся з Тетяною Ящук і пропоную їй свою ідею – створити іменні футболки для працівників редакції.

І ось – закипіла робота. На початках я більше спостерігаю, аніж щось пробую, бо, скажу чесно, художниця з мене ще та – мої малювальні здібності не виходять далі ведмедиків, зайчиків та собачок для маленьких родичів чи знайомих з метою забавити чимось дитя.

Футболку, на якій будемо малювати, Таня приносить сама – вона замовляє їх потрібного розміру. І ціна сприятлива, і якість хороша. Фарби спеціальні – для тканин, пензлики – теж, вони натуральні, бо синтетика тут не підходить. Видно, що жінка любить свою справу – з особливим трепетом розкриває баночки з фарбами, готує основу, пише спочатку олівцем, а тоді – фарбами. І запрошує долучитися мене. Страшнувато, а що, як зіпсую, це ж відповідальна справа – зафіксувати на футболці бренд газети і сайту. Але згадую прислів’я: «Вовка боятися – у ліс не ходити» і беру до рук пензлика. І – малюю!

Скажу чесно, це захоплює, входжу в азарт, і букви виходять так нічого. Раз у раз ставлю Тані запитання, щоб не помилитися. А що – візьмеш забагато фарби – вона потім може покришитися, замало – будуть «лисі галявинки». Треба вдосталь і наносити рівномірно, і дати підсохнути, і зафіксувати усе гарячою праскою. Ну, тут я уже не геройствую, а доручаю це зробити Тані Ящук – вона ж професіонал і виконає усе на відмінно.

Я ж тим часом маю іншу місію – випитую у Тані, де навчилася такої краси і як виникла ідея розмальовувати футболки та екосумки.

Виявляється, жінка – художниця та педагог. Закінчила педуніверситет ім.Драгоманова за спеціальністю «художник, вчитель образотворчого мистецтва». Два роки працювала у київській школі. Каже, що робота з дітками їй дуже подобається, а ось паперова – не дуже. А вчитель від цього не застрахований. Така рутина – не для творчої особистості, – переконана Таня і радіє, що у Шумську вона знайшла себе у творчості.

По-перше, працює з дітками, проводячи майстер-класи з розпису у творчій майстерні «ART-Box», і має час для улюбленого заняття – малювання. У творчому доробку Тані є чимало картин, але у сучасному світі, вірніше, у сучасній Україні, їх важко реалізувати, тому взялася розмальовувати футболки та екосумки, це, вважає, її поступовий творчий вихід з декретної відпустки, та й людям подобається. Усе частіше у Тані замовляють такі роботи, тематика – різна, а ціна – доступна, і виконання якісне.

Запитую, чи можна прати розмальовані речі. Так, можна, але у режимі делікатного прання або вручну. Взагалі, якщо за річчю доглядати правильно, така футболка послужить довго. Тим більше, що до вибору фарб Таня підходить досить відповідально. При виборі кольорів рекомендує зважити на те, щоб вони поєднувалися, пасували один до одного. Взагалі молода художниця – фанат імпресіонізму, тому обирає кольори, якими можна передати враження, а ще працює у стилі пуантилізму, це техніка точкового малюнка, є прихильницею творчості Клода Моне.

Звичайно, що немає нічого постійного, і Таня Ящук слідкує за новими тенденціями, щоб бути у темі – що популярне нині, яку кольорову гаму обрати і – творить.

А творить якісно – у цьому я уже переконалася. І додала азарту замовити у Тані футболки з нашим логотипом колегам та читачам. Отож, усе ще попереду.