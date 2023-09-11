Приїхала з Попасної і зайнялася ворожою пропагандою, – на Тернопільщині затримали жінку

Кіберфахівці СБУ викрили на Тернопільщині чергову проросійську пропагандистку, яка активно поширювала у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовувала збройну агресію рф.

Зловмисницею виявилася 59-річна уродженка м. Попасна. Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну вона разом з родичами оселилась у Тернопільській області та поширювала у соціальних мережах дописи про «придурків галичан, які встановили в Україні свої нацистські порядки».

Під час досудового розслідування встановлено, що агітаторка розповсюджувала у мережі деструктивний контент з російських інтернет-ресурсів.

У оприлюднених нею матеріалах містились маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити у розв’язанні війни та її численних жертвах «бандерівську Україну» та «каральні війська хунти». Крім того, фігурантка кримінального провадження своїми дописами не тільки висловлювала підтримку окупаційним військам, а й звеличувала воєнні злочини країни-агресора.

У ході проведення санкціонованого за місцем проживання зловмисниці обшуку вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для розповсюдження ворожих закликів та наративів кремлівської пропаганди.

Наразі слідчі СБУ повідомили інтернет-агітаторці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

За публічне поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.