10:00 | 6.07.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі жінка упала на сходах у маршрутці і зламала плече

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Нещасний випадок стався 4 липня у Тернополі на вулиці Винниченка. До пенсіонерки викликали швидку допомогу.

Отже, о 11.00 бригада медиків виїжджала до 71-річної пацієнтки. Коли жінка бігла до маршрутки, їй запаморочилося у голові й вона впала на сходинках маршрутки.

Із закритим переломом та вивихом лівого плеча потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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