У Тернополі жінка упала на сходах у маршрутці і зламала плече

Нещасний випадок стався 4 липня у Тернополі на вулиці Винниченка. До пенсіонерки викликали швидку допомогу.

Отже, о 11.00 бригада медиків виїжджала до 71-річної пацієнтки. Коли жінка бігла до маршрутки, їй запаморочилося у голові й вона впала на сходинках маршрутки.

Із закритим переломом та вивихом лівого плеча потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.