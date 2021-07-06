10:30 | 6.07.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині відбудеться театралізоване свято Івана Купала

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У місті на Тернопільщині заплановано провести театралізоване свято – Івана Купала. Жителів міста Ланівці, а також гостей громади запрошують на театралізоване дійство присвячене святу Івана Купала.

“Купало іде — молодь за собою веде”, яке відбудеться 06 липня 2021 року о 19:00 год на набережній ставку міста Ланівці.

У програмі на вас чекає вбрання дерева Марени, хороводи навколо Марени, пускання віночків на воду, запалення купальського вогню, а також святкова дискотека.

 

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