На Тернопільщині відбудеться театралізоване свято Івана Купала

У місті на Тернопільщині заплановано провести театралізоване свято – Івана Купала. Жителів міста Ланівці, а також гостей громади запрошують на театралізоване дійство присвячене святу Івана Купала.

“Купало іде — молодь за собою веде”, яке відбудеться 06 липня 2021 року о 19:00 год на набережній ставку міста Ланівці.

У програмі на вас чекає вбрання дерева Марени, хороводи навколо Марени, пускання віночків на воду, запалення купальського вогню, а також святкова дискотека.