«Велике будівництво» модернізує інфраструктуру та створює нові робочі місця  

Програма «Велике будівництво» допомагає модернізувати інфраструктуру в Україні, а також з її допомогою вже створено додатково близько 200 тисяч робочих місць. Це вкрай важливо для держави, а особливо в період пандемії коронавірусу, переконаний Президент України Володимир Зеленський.

«Велике будівництво» – реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А “Велике будівництво” повернуло 200 тисяч, немало», – зазначив глава держави.

На його переконання, покращення інфраструктури є однією з головних реформ для будь-якої країни. І про це кажуть світові лідери.

Так, наприклад, варто пригадати заяву Президента США Джо Байдена щодо запуску реформи інфраструктури в Сполучених Штатах, бюджет якої – понад 2 трильйони доларів. Такі великі суми вкотре підтверджують важливість реформи не лише в Україні, а й за кордоном.

Варто зазначити, що, на жаль, не в усіх українських містах помітні результати цієї програми. Причина в тому, що в містах «Великого будівництва» немає. Тому що немає цих місцевих доріг на балансі «Укравтодору». Але за межами міст всі бачать результат, там українці вже користуються покращеною інфраструктурою. І це сталося завдяки саме президентській програмі «Велике будівництво».

Насправді, в Україні завжди так було, що в столиці та в інших містах, де керують більш-менш серйозні мери, дороги були. Навіть якщо з частковим ремонтом, навіть якщо з ямами, але були. А от поза межами міст – взагалі не було доріг, або їх складно назвати «дорогами». Зараз відбувається навпаки – ініційована Президентом програма працює.

— Ми на власні очі можемо побачити, як “Велике будівництво” змінює Тернопільщину, адже це масштабна розбудова якісної інфраструктури. Будуються нові дороги, покращуються освітні заклади та садочки, з’являються нові амбулаторії. Якщо говорити про конкретні приклади, то це і ремонт мосту у Струсові, роботи там не проводились більше 50-ти років, це і будівництво нового спортивного комплексу у Бережанах, де проводитимуться змагання з різних видів спорту, також це і ремонт дороги М-30, найдовшої траси в Україні, яка з’єднає Схід і Захід. «Велике будівництво» — це про нові можливості для людей.

Кінцева мета проекту — повністю і масштабно оновити інфраструктуру України включно з дорогами та соціально важливими об’єктами, — наголосив народний депутат України, керівник обласної організації партії «Слуга Народу» Володимир Гевко.