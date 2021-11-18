У Тернополі знову люди воюють з владою: будують на зеленій зоні (фото)

Ще одна конфліктна ситуація пов’язана з будівництвом назріває в Тернополя. Біля будинку на вулиці 15 квітня, 1 на зеленій зоні сьогодні почали підготовчі роботи до встановлення паркану. Місцеві мешканці домоглися призупинення робіт.

На місце конфлікту приїхали одразу дві патрульні машини. Поліцейські взяли пояснення в людей, останні підготували звернення до міської ради щодо перевірки законності робіт на, як вважають мешканці, їхній прибудинковій території та зеленій зоні. Також люди бояться, що особи, які вирішили проводити там будівництво (за їхньою інформацією, там планується спорудження медичного центру), можуть підляти щось під дерева, щоби вони всохли і їх можна було легко спиляти, тим самим розчистити ділянку під забудову.

Згідно кадастрової картки спірна земельна ділянка площею 0,05 гектарів знаходиться в державній власності, а її цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.



