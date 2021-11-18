“Ніхто не може його почути”: потрібно придбати зоровий комунікатор для юного тернополянина

14-річний Максим Мельник обожнює вчитися. Старанний, наполегливий хлопчик із цікавістю дивиться на світ та слухає оточуючих. Але, на жаль, ніхто не може почути його. У Максимка з народження констатували страшну хворобу – ДЦП. Сильна спастика не дає повноцінно функціонувати його частинам тіла

За словами матері Наталії Мельник, попри всі старання руки Максима мало функціонують, мова повністю відсутня, але збережений інтелект. Завдяки цьому підліток може вчитися й дізнаватися багато нового, ідеться у матеріалі Файного міста.

“Коли Максим був маленький, ми переїздили дуже багато реабілітаційних центрів України. Але в загальному ми зупинилися на лікуванні по методиці Козявкіна ( інтегральний реабілітаційний комплекс, основою якого є біомеханічна корекція хребта. Методика корекції рухів хребта спрямована на ліквідацію функціональних блокад хребцево – рухових сегментів, відновлення активності аутохтонних м’язів та активацію потоку пропріоцептивної інформації з периферії. – прим. ред.). Це в міжнародній клініці відновлюваного лікування в місті Трускавці, в якому ми стараємося побувати 3–4 рази на рік”.

Мати додає, що на даний момент у хлопчика є великі результати. Якщо при народженні він не міг навіть розігнути кулачок, то зараз Максим вміє вільно згинати і розгирати кисті руки, ходити з допомогою і самостійно сидіти.

Наталія зауважує, що Максимко майже кожного дня ходить до школи.

“Максимко живе школою. Знаєте чому? Тому, що тут йде його суспільство, він у суспільстві, в нього ж тут друзі, він спілкується, він розвивається, він говорить, сміється, дурачиться – він живе”.

Журналісти побачили, як проходить заняття у Максимка. Наталя Романишен, логопед тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, каже, що в хлопчика є чималі успіхи в навчанні.

“Ми займаємося Максимом уже 5 років, від самого початку, як він прийшов до нашого реабілітаційного центру. Починали з самих початків: з голосних звуків, потім з читання слів, читання речень, відмінювання слів… Зараз ми багато працюємо з розумінням тексту. На мою думку, найважливіше і найбільше, що можу дати цій дитині – це вміння читати, бо це залишиться з ним назавжди і буде дуже цікавою можливістю проводити час із користю і з цікавістю.

Логопед додає, що аби Максимко міг не тільки слухати, а й ділитися своїми думками, йому необхідно прибдати зоровий комунікатор.

“Комунікатор дав би Максимові можливість висловлювати свої думки, спілкуватися з іншими людьми і можливість нам взнати дитину якнайкраще, взнати, які в нього думки, про що він думає”.

Наталія пояснює, що цей прилад працює за допомогою скерованого погляду.

“Це такий прилад, подібний до планшета, який працює за допомогою скерованого погляду. Діти, які мають менші можливості, з цим комунікатором можуть спілкуватися за допомогою такої нової методики ААЦ – альтернативної комунікації. Там є картинки, завантажена програма і просто вони можуть виражати свої думки, будувати речення за допомогою картинок, тобто візуальних таких зображень. Максим може спілкуватися виражаючи це словами і реченнями”.

Зауважуємо, що цей прилад важко дістати в Україні, оскільки його виробник – Польща і Великобританія, а доставку в нашу країну поки що здійснює лише Польща. Оскільки попит дужа малий, то чекати його прийдеться довго і коштуватиме це чималих коштів.

То ж давайте разом допоможемо Максиму поділитися своїми почуттями, емоціями, міркуваннями з рідними і оточуючими. Нехай ще одну дитину почують!

Реквізити для допомоги:

Номер картки: 5168 7450 1604 0005 – Наталя Мельник.