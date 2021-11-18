На Тернопільщині жінка спалювала сміття, а підпалила ліс

Факт знищення об’єктів лісового світу задокументували працівники відділення поліції № 3 ( м. Бучач ) в селищі Коропець. Підозрюваній загрожує штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як встановили працівники поліції, місцева мешканка, 1957 року народження, спалювала сухе листя на території свого домогосподарства. Через сильні пориви вітру полум’я перекинулося на лісові насадження – ділянка перебуває на балансі Монастириського лісогосподарського підприємства. Самостійно загасити вогонь жінці не вдалося, на місце події вона викликала рятувальників. Пожежники локалізували вогонь, однак він встиг пошкодити чималу кількість лісових насаджень. Завдані збитки працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області оцінили у майже 480 000 гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, що спалювання листя, рослинності та сміття заборонено законодавством України та передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Так, ст. 77-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання листя у парках, скверах без дозволу органів державного контролю в області охорони навколишнього природного середовища або з порушенням такого дозволу. Така діяльність спричиняє накладення штрафу на винних громадян – від 3 – 7 неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 119 грн.), а посадових осіб – від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 170 грн.).

А згідно ст. 152 КУпАП за порушення правил благоустрою населених пунктів, в тому числі за спалювання відходів рослинного та промислового походження передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 1360 гривень!