За кермом був неуважним та їхав несправним авто. У Тернополі суд розглянув скаргу винуватця резонансної аварії

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу та доповнення до неї обвинуваченого Тараса М., засудженого вироком Заліщицького районного суду від 26 вересня 2019 року до 3-ох років позбавлення волі з позбавлення права на 3 роки керувати транспортними засобами.

Місцевим судом встановлено, що 10 вересня 2018 р., вранці, 30-річний Тарас М. їхав із Чорткова до Заліщиків технічно-несправним автомобілем “Шкода — Октавіа”.

Неподалік залізничної станції Ворвулинці Заліщицького району обвинувачений, перебуваючи під впливом наркотичних речовин, не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, а тому допустив зіткнення з автомобілем “Опель”. У результаті ДТП водій автомобіля “Опель” Петро Н. та пасажирка Людмила Г. отримали тяжкі травми, від яких остання невдовзі померла.

Такі дії Тараса М. місцевим судом кваліфіковано за ч.2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, та засуджено до 3-ох років позбавлення волі з позбавленням права на 3 роки керувати транспортними засобами.

Не погодившись із цим рішенням, обвинувачений та його захисники подали апеляційну скаргу і доповнення до неї та просили вирок суду змінити, звільнивши Тараса М. від відбування покарання з випробуванням та визначенням йому іспитового строку тривалістю 2 роки з покладенням відповідних обов’язків.

Окрім цього, обвинувачений просив суд виключити з вироку суду обставину, яка обтяжує покарання, а саме: вчинення злочину особою, що перебуває у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, через недоведеність вказаної обставини. Прокурор, вказавши на відсутність доказів стану наркотичного сп‘яніння обвинуваченого, підтримав апеляційну скаргу в цій частині. Потерпілий жодних претензій до обвинуваченого не мав, просив суд його суворо не карати.

Колегія суддів апеляційного суду, надавши оцінку висновку щодо результатів медичного огляду Тараса М. від 10 вересня 2018 року, складеного лікарем Заліщицької центральної комунальної районної лікарні, згідно якого на час вчинення інкримінованого злочину обвинувачений не перебував у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, заслухала суддю-доповідача, доводи обвинуваченого та його захисників, думку потерпілого і прокурора, дійшла висновку про необхідність виключення з вироку місцевого суду посилання про вчинення Тарасом М. кримінального правопорушення у стані наркотичного сп’яніння. В решті вирок суду першої інстанції колегія суддів залишила без змін, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.