У тернополянина поліцейські вилучили гранату та запал до неї

Співробітники Тернопільського районного управління під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя обласного центру виявили гранату та запал до неї.

До поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що 43-річний тернополянин може зберігати заборонені предмети. Отримавши дозвіл на санкціонований обшук, правоохоронці виявили у помешканні підозрюваного предмет візуально схожий на корпус гранати, та запал до неї.