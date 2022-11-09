На Чортківщині травмувався скутерист

З тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Чортківського району.

Чоловік, 1978 року народження, 7 листопада близько 17:30 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася у селі Біла.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий керував скутером Viper, але не впорався з керуванням, втратив контроль та перекинувся. Поліцейські встановлюють причини автопригоди. Триває перевірка.