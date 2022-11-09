21:08 | 9.11.2022
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На Чортківщині травмувався скутерист

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З тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Чортківського району. 

Чоловік, 1978 року народження, 7 листопада близько 17:30 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася у селі Біла. 

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий керував скутером Viper, але не впорався з керуванням, втратив контроль та перекинувся. Поліцейські встановлюють причини автопригоди. Триває перевірка. 

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