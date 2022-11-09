21:07 | 9.11.2022
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Тернопільська міська рада незаконно розпоряджалася 7 га земель заказника

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Прокуратура вимагає передати державі 7 га земель гідрологічного заказника, якими незаконно розпоряджалась Тернопільська міська рада.

Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави про витребування 7 гектарів землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» з незаконного володіння Тернопільської міської ради.

Матеріали для позову здобуті при розслідуванні кримінального провадження про підроблення документів, внаслідок яких з державної власності незаконно вибули землі площею 7 га  заказника  «Серетський».  Вони  передані до комунальної власності Тернопільської міської ради та віднесені нею до земель сільськогосподарського призначення.

Оскільки в ході досудового розслідування встановлено порушення інтересів держави, Тернопільська окружна прокуратура  подала позов до суду про витребування цієї землі з власності міської ради.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі, – повідомляє пресслужба  Тернопільської обласної прокуратури.

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