Серед восьми суддів України, які відповідають займаній посаді, є суддя з Тернопільщини

2 серпня на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання дев’яти суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що відповідають займаній посаді, визнано восьмеро суддів. Серед них — Позняк Василь Михайлович із Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.