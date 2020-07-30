У трьох дитсадках Тернополя діти захворіли на коронавірус

Про дітей, у яких підтвердилли коронавірус, повідомляють в рішенні Тернопільського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом – повідомляє 20 Хвилин.

В управлінні освіти кажуть, що вогнищ в садках немає, а діти захворіли в сім’ях, а не в садку. На COVID-19 захворіла дитина в садку №12. Ще по одному випадку захворювання підтвердили в дошкільних закладах № 4 та №22. Таку інформацію опублікували в даних про епідситуацію, які обговорювали на засіданні штабу для боротьби з коронавірусом 24 липня.

– Нових випадків, окрім тих, які були оприлюднені, станом на 28 липня в закладах освіти не зафіксовано, – каже лікар-епідеміолог, заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

– Ситуація в закладах стабільна, і потреби їх закривати немає. Проте в рішенні штабу вказано: що у цих закладах зафіксовано саме спалахи спалахи захворювання. В управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради спростовують інформацію і кажуть, що усі вихованці заразились не в садку. То чому самі про це пишуть на офіційному ресурсі?

– Були хворі батьки та тому захворіли діти, – каже головний інспектор з дошкільної освіти управління Ірина Антонюк.

– Хворі діти зараз на самоізоляції. Також вихованці із тих груп теж відправлені на самоізоляцію, як контактні. В усіх закладах для вихованців і працівників провели ПЛР-тести. Інших випадків не виявлено. Усі групи в садках №4 та №22 вже працюють після дезінфекції. Контактну групу в ДНЗ №12 відкриють 3 серпня, скільки там ще не встигли протестувати усіх працівників та дітей.

– Усі діти контактної групи закладу зараз вдома теж на самоізоляції, – каже пані Антонюк.

– Усім дітям та вихователямпровели ПЛР-тестування. Перед тим, як відкрити заклад, мають бути усі результати тестів ПЛР. Хвора мама – захворіла дитина. Від цього ніхто не застрахований.